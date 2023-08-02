Мечта любого фаната «Шрека»: как выглядит кошка с самыми бездонными глазами

Кот в сапогах из «Шрека» стал культовым персонажем благодаря всего лишь одному кадру. Все точно вспомнят жалостливую мордочку героя и его обезоруживающий взгляд бездонных глаз. В реальности встретить пушистую живность с такой диковинной особенностью сложно, но возможно.

Несколько лет назад весь Интернет заговорил об «инопланетной» кошке по кличке Матильда. Она родилась с редчайшим заболеванием — вывихом хрусталика. Но именно этот недуг и подарил кошке уникальную внешность и невероятно огромные глаза, как у пришельца из фантастических фильмов. Примечательно, что все ее браться и сестры родились точно такими же — вот такая генетическая аномалия, как у Кота из «Шрека».

Матильда слепая, но при этом других проблем со здоровьем у кошки нет. Хозяева подумывали над операцией, чтобы помочь своей любимице, но отказались от этой затеи, чтобы не навредить животному. Они души не чают в Матильде и считают ее самой красивой кошкой в мире.