Мечта каждой женщины: назван знак Зодиака, представитель которого станет идеальным мужем для любой

В детстве девочки читают сказки о любви, в которых героине на жизненном пути непременно встречается отважный и верный принц. В подростковом возрасте и в юности героями девичьих грез становятся персонажи популярных ромкомов и сериалов. Кажется, что таких мужчин, каких описывают в книгах и показывают на экране, не встретить в реальной жизни. И все же астрологи утверждают, что любая женщина будут счастлива выйти замуж за представителя одного-единственного знака. Рассказываем, кого специалисты называют идеальным мужем.

Рак

Эти мужчины появляются на свет под знаком, которому покровительствует водная стихия. Поэтому считается, что Раки в первую очередь ориентируются на свои чувства, а не на разум. Женщинам, которые ценят в своем партнере способность проявлять свои эмоции, Раки определенно придутся по нраву. Ни один другой мужчина не станет так открыто выражать, что у него на душе - многим это кажется слабостью и излишней сентиментальностью. Но не Раку!

Если для некоторых знаков зодиака на первом месте всегда стоят карьера, бизнес или хобби, то для Рака во главе угла всегда находится семья. Уроженцы водного знака с удовольствием проводят время вместе со своими близкими, не жалеют сил и средств на совместный отдых и поездки.

Впрочем, из дома выбираться необязательно - мужчина-Рак охотно побудет с женой и детьми у семейного очага, за разговорами, играми и шутками.

Кстати, о доме. Представители этого знака уделяют много времени тому, чтобы сделать свое “гнездышко” более уютным. Мужчина-Рак никогда не отлынивает от “домашней работы”, умеет и гвоздь в стену забить, и ремонт организовать так, чтобы он не доставлял близким никаких неудобств. Если уроженец этого знака по долгу службы часто ездит в командировки, то обязательно привозит из своих поездок какие-нибудь памятные суверниры для украшения интерьера.

Если в отношениях возникают какие-нибудь трудности и недопонимание, мужчина-Рак не только не станет убегать от разговора, а сам инициирует его.

Поссориться с уроженцами этого знака, конечно, вполне реально, но они сделают все, чтобы спор был конструктивным, а не приносил обеим сторонам одни лишь обиды и разочарование друг в друге. Муж-Рак всегда постарается посмотреть на ситуацию глазами супруги и предложить решение проблемы, которое устроит обоих.