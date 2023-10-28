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«Мечта каждой русской женщины»: внебрачный сын Пореченкова вырос бруталом (фото)

28 октября 2023 20:30
«Мечта каждой русской женщины»: внебрачный сын Пореченкова вырос бруталом (фото)

Публика осталась в восторге от наследника артиста.

Еще во время учебы Михаил Пореченков познакомился со студенткой Ириной. Их роман развивался стремительно, но спустя некоторое время пара разошлась. А через несколько лет Пореченков узнал, что возлюбленная родила от него сына.

С раннего детства Владимир знал, кто именно был его отцом. Мальчик с гордостью смотрел на папу по телевизору. Но их встреча произошла лишь спустя 19 лет. А по-настоящему наладить отношения им удалось только через несколько лет.

В итоге Владимир решил пойти по стопам папы и тоже стать артистом. Он окончил училище имени Щепкина и уже снялся в десятке фильмов и сериалов. Как отмечают поклонники, Владимир отличается не только талантом, но и красотой. И он непременно добьется большого успеха.

«Мечта каждой русской женщины», «Сын даже красивее отца», «Какой сын красивый, брутальная внешность», — делятся мнением пользователи Сети.

«Мечта каждой русской женщины»: внебрачный сын Пореченкова вырос бруталом (фото)
Фото: кадр из сериала "Гадалка" (2019), Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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