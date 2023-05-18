Мечта каждого мужчины: коротышка Чича из «Ольги» отхватил длинноногую красотку

Тимофей Зайцев когда-то даже не смел мечтать о том, чтобы стать известным комедийным актером. Однако он засветился в сериале «Ольга», где блестяще воплотил алкоголика Чичу. После этого артист стал особенно востребован у режиссеров.

Повезло звезде экрана и с личной жизнью. Зайцев никогда не был статным красавцем — его рост составляет всего 158 см. Но эта особенность внешности не помешала знаменитости отхватить себе длинноногую красотку всем на зависть.

В 2018 году Тимофей связал себя узами брака со своей возлюбленной по имени Екатерина. Эффектная брюнетка с модельной внешностью выглядит довольно необычно рядом с коротышкой Чичей. Рост жены Зайцева — 176 см, поэтому иногда он просит ее не надевать каблуки, чтобы разница между ними не была столь огромной.

Совместных детей у пары пока нет, но актер признается, что мечтает о наследниках. А пока место ребенка в этой семьей занимает французский бульдог по кличке Жуль Верн. Возлюбленные сильно привязаны к своему питомцу и всегда берут его с собой в путешествия.