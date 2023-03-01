Мебель из Версаля и холодильник в гостиной: народ в шоке от квартиры Васнецова из «Папиных дочек»

Зрители привыкли видеть Андрея Леонова в простых интерьерах, напоминающих квартиры обычных граждан. Это произошло благодаря комедийному сериалу «Папины дочки» в котором актеру досталась роль главы семейства Васнецовых.

Но оказалось, что мужчина не разделяет предпочтения своего знаменитого персонажа. В роскошной квартире артиста есть предметы мебели, достойные быть частью интерьеров Версаля. Впрочем, позолоченные предметы с обивкой из дорогой ткани явно контрастируют с современной техникой и модными гаджетами. К примеру, в шикарной гостиной очень неудачно смотрится холодильник с красочными магнитами.

Ведущие YouTube-шоу «Дом моей мечты» также смогли заглянуть в детскую комнату, но она оказалась вовсе не похожа по своему стилю на остальную квартиру. Разный дизайн и предметы, плохо сочетающиеся между собой, точно вызовут шок и даже головокружение у неподготовленных зрителей.