MCU движется к «светлому будущему»: после «Секретных войн» начнется новая эра — и она может прервать череду неудач

22 ноября 2025 09:54
И другого выбора просто нет.

 

Marvel готовится к финальным «Мстителям: Секретные войны», и в воздухе витает главный вопрос: что будет дальше. Сага о Мультивселенной не стала новым «золотым веком», и зрители все чаще ждут не очередной эксперимент, а ясный курс.

Интрига в том, что студия сама намекает на «перезапуск», но не на полный обнуленный ребут. Значит, впереди не слом, а перенастройка.

Перемудрили и не научились

В комиксах Marvel уже однажды проходила этот путь. В конце 90-х вселенная раздробилась, усложнилась и стала трудной для новичков. Выходом из кризиса стала линия Ultimate, где знакомых героев переосмыслили, собрали в одном возрасте, на одной Земле. Именно оттуда, например, родилась версия Ника Фьюри в исполнении Сэмюэла Л. Джексона. И именно эта идея — единый старт для всех — сейчас выглядит как самая логичная траектория для кино.

После «Секретных войн» Marvel может сделать то, чего ждали почти 20 лет: наконец собрать Людей Икс, Фантастическую четверку и Мстителей на одной исходной площадке. Впервые без сложных правовых ограничений и оглядки на фазы, написанные десять лет назад.

Такой «мягкий сброс» позволит переосмыслить Железного человека, Капитана Америку, Черную пантеру, но при этом оставить Человека-Паука и новую «Фантастическую четверку» на их текущем курсе, чтобы не потерять уже завоеванную аудиторию.

С чистого листа

Кевин Файги уже говорил, что следующая волна MCU будет не запуском с нуля, а возвращением к одному непрерывному рассказу. И подход в духе Ultimate идеально вписывается в это обещание. Он открывает путь к новому большому циклу, где герои снова стартуют рядом, конфликты растут постепенно, а зрителю не нужно догонять двадцать фильмов, чтобы понимать, что происходит.

Все это не отменяет важности грядущего перезапуска «Людей Икс». Именно они, скорее всего, станут «точкой входа» для новой главы. Но если Marvel действительно хочет обрести свежий темп, одного мутантского фронта будет мало. Нужно обновить архитектуру всей вселенной, а не только один ее угол.

После финала «Секретных войн» у Marvel появляется шанс снова задать стандарты. Не на уровне кассовых рекордов, а на уровне простого, мощного ощущения: «Хочу смотреть дальше». Если студия пойдет по пути Ultimate, то у новых зрителей появится удобное начало, у старых — повод вернуться, у киновселенной — шанс прожить следующие двадцать лет без чувства усталости.

Ранее мы писали: «Поклялись на крови снять»: Кэмерон сразу после «Аватара» берется за другой долгожданный сиквел — фанаты требуют вторую часть уже 7 лет

Фото: Legion-Media
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
