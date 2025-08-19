Мчим на Хогвартс-экспрессе по фильмографии Рэдклиффа: 5 фильмов на любой вкус, где актер играл безумного бандита и даже труп

Для тех, кто думает, что актер так и остался в образе Гарри Поттера.

Жизнь после Хогвартса у Дэниела Рэдклиффа складывалась непросто. Он отчаянно хотел сбросить с себя ярлык Гарри Поттера и доказать, что способен на что-то большее, чем размахивать палочкой и ловить снитчи. Поэтому он соглашался почти на все: хорроры, странные артхаусные проекты, трэшеватые комедии и даже роли… трупов.

Иногда это выглядело нелепо, но кое-где Рэдклифф превзошел себя — и выдал действительно крутые работы. Вот пять фильмов, которые показывают, что актер умеет быть разным. И он уже давно не просто мальчик, который выжил.

«Абсолютная власть» (2016)

Рэдклифф примерил образ молодого агента ФБР, который внедряется в неонацистскую группировку. Сюжет звучит как «спецназ против скинхедов», но фильм подкупает напряжением: главный герой постоянно балансирует на грани провала. Здесь актер убедителен как никогда — с холодным взглядом и готовый в любой момент нанести сокрушающий удар.

Здесь впервые за долгое время его герой не маг, не чудик и не гик, а обычный парень из плоти и крови, которому реально веришь.

Ему удалось перевоплотиться в копа и в тоже время в психопата на все сто процентов, — пишут обозреватели.

«Человек-швейцарский нож» (2016)

Фильм, где Рэдклифф играет… мертвое тело. Но тело не простое, а с полезными функциями: превращается в водный мотоцикл, переносит воду вместо фляги и разводит костер без помощи подручных средств. Абсурд, конечно, но за этим скрывается трогательная драма о дружбе и одиночестве.

Не каждый актер рискнет сыграть труп, да еще так, что в итоге тебе его жалко и смешно одновременно. Работу Рэдклиффа похвалили, а вот сам фильм зрителям совсем не зашел.

Это треш! Самый настоящий, только бездарный, от того и настолько противный и тупой, — говорят зрители.

«Убей своих любимых» (2013)

Рэдклифф почти сразу после завершения «Гарри Поттера» выходит из школьного амплуа. Он играет поэта Аллена Гинзберга в молодости — и окунается в мир богемы, запрещенных веществ и скандалов. Фильм о зарождении поколения битников, где секс, смерть и свобода идут рука об руку.

Именно в этом фильме зрители впервые увидели Рэдклиффа взрослым и раскованным. И да, некоторые сцены лучше не показывать детям. Зрители оценили смелый подход к раскрытию проблемы о гранях молодежного бунтарства.

Как мне кажется, этот фильм должен посмотреть каждый кто считает себя ценителем искусства, — советуют рецензенты.

«Мой мальчик Джек» (2007)

Камерная, но очень сильная драма. Рэдклифф играет Джека, сына Редьярда Киплинга, который отправляется на войну и сталкивается с ее жестокой правдой. Здесь нет магии и абсурда — только горькая история взросления.

Это был первый серьезный шаг актера к «большому кино», когда еще не завершились съемки фильмов о волшебнике. И он справился: хрупкий, уязвимый, но твердый в решениях герой показывает, что Рэдклифф умеет создавать тонкую драму.

Именно его образ превращает этот фильма душераздирающую трагедию, которую невозможно смотреть равнодушно, — восторгаются зрители.

«Пушки Акимбо» (2020)

Уже ставший культовым трэш, где к рукам Рэдклиффа прикручены пистолеты, а он сам оказывается втянут в смертельное реалити-шоу. Много крови, неон, безумие и бегающий в халате Рэдклифф — картинка, которая навсегда останется в памяти (и в мемах).

Чистый адреналин перемешивается с самоиронией. За абсурдным сюжетом скрывается высмеивание интернет-аудитории. Фильм нельзя назвать однозначно плохим или хорошим — он на любителя. Но Рэдклифф, безусловно, снова хорошо себя показал.

Дэниел Редклифф окончательно сбежал из "Хогвартса", сделав максимум для того, чтобы разрушить образ пай-мальчика, — резюмируют поклонники.

Так Рэдклифф и спас свою карьеру, превратив хаос в фирменный стиль. И теперь многие знают про него не только благодаря «Гарри Поттеру».

Ранее мы писали: Если «Гангстерленд» зашел на ура: вот еще 5 сериалов в стиле Гая Ричи, которые посмотрите залпом (и захочется еще)