«Мажоры» Советского Союза: что скрывали от зрителей Трус, Балбес и Бывалый

В «Кавказской пленнице» Трус, Балбес и Бывалый рассекали на красной машине. Этот автомобиль не мог не привлечь внимание зрителей — уж слишком высока была его стоимость.

Дело в том, что это была не просто машина, а редчайший экспонат и своего рода шедевр автомобильной промышленности. Ведь речь идет о немецком кабриолете Adler Trumpf. Любопытно, что с ним связан один факт, который легендарная гайдаевская троица скрывала от широкой общественности.

Как оказалось, это авто появилось на съемочной площадке не просто так. Его не взяли в аренду и уж тем более не приобрели специально для съемок. Выяснилось, что владельцем этого кабриолета был Юрий Никулин, который мог похвастаться личным автопарком.

Таким образом, исполнителя роли Балбеса можно назвать не только великим актером, но и «мажором» Советского Союза. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что тогда обычный советский гражданин не мог позволить себе подобную роскошь.