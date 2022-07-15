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«Мажор» в прошлом: Прилучный выступил с неожиданным заявлением

15 июля 2022 10:14
«Мажор» в прошлом: Прилучный выступил с неожиданным заявлением

Поклонники не ожидали таких перемен в жизни актера.

Павел Прилучный удивил пользователей Сети, рассказав о своих предпочтениях. Как оказалось, артист является поклонником советского автопрома.

Долгие годы знаменитый актер ассоциировался у публики с Игорем Соколовым, главным героем сериала «Мажор». В жизни Прилучный, например, выбирал те же автомобили, предпочитая Mercedes-Benz G-Class. Однако, как оказалось, не только легендарный немецкий внедорожник входит в сферу интересов артиста. По словам знаменитости, он в большом восторге и от советского автопрома.

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В коротком видео, которое появилось в Telegram-канале Прилучного, актер показал отреставрированную «Волгу», выпущенную в 1976 году. Звезда «Девятаева» не стал скрывать восторга по поводу работы мастеров, которые смогли восстановить автомобиль.

«Я в восторге... Как новая!» — поделился артист.

Подписчики не прошли мимо публикации Прилучного. Одни фанаты признались, что полностью понимают чувства артиста, тогда как другие обратили внимание на смену его вкусов и предпочтений. Как отметили поклонники, они не ожидали, что Прилучный окажется фанатом советской «Волги».

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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