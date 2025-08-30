«Мажор» одобряет: Прилучный назвал 16 любимых фильмов СССР — у № 1 непростая судьба и рейтинг 8.2

Актер Павел Прилучный, чья роль в «Мажоре» стала для многих культовой, а сейчас он зажигает в нашумевшем сериале «Жизнь по вызову», оказался большим поклонником советского кинематографа.
Недавно артист признался, что ценит не только современное кино, но и классику, которая стала частью культурного кода целых поколений.
Среди его любимых картин — настоящие жемчужины советского кинематографа: «Место встречи изменить нельзя», «Офицеры», «Они сражались за Родину».
Также в его топ вошли следующие ленты:
- «Семнадцать мгновений весны»,
- «Москва слезам не верит»,
- «Джентльмены удачи»,
- «Бакенбарды»,
- «Вокзал для двоих»,
- «Такси-блюз»,
- «Восхождение»,
- «Тема»,
- «Иван Васильевич меняет профессию»,
- «Я шагаю по Москве», «Двадцать дней без войны»
- и «А зори здесь тихие».
«Все это — потрясающие фильмы, одни из моих самых любимых советских картин. Рассказывать о каждой из них можно было бы долго, каждую я хорошо знаю и люблю пересматривать», — подчеркнул актер.
Особое место в этом списке занимает «Андрей Рублёв». Именно эта картина оказалась в топе Прилучного на первом месте.
Это историческая драма 1966 года о жизни иконописца Андрея Рублёва. Фильм Тарковского стал культовым, хотя его судьба была сложной: после премьеры его раскритиковали, урезали и положили на полку.
В СССР широкий прокат состоялся только в 1987 году, хотя ещё в 1969 году ленту показали в Каннах.
Сегодня фильм считается классикой мирового кинематографа и высоко ценится как зрителями, так и критиками. И его рейтинги это подтверждают:
- Кинопоиск: 8.2 (83 543 оценки);
- IMDb: 8.0 (59 000 оценок).
Картина до сих пор остаётся предметом изучения киноведов и источником вдохновения для режиссёров, а её художественная глубина и философская мощь находят отклик у новых поколений зрителей.
Ранее мы писали: «Иначе — "мементо мори"!»: только фанаты Гайдая вспомнят 5 его фильмов по цитатам — не все они очевидные (тест)