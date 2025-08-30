«Мажор» одобряет: Прилучный назвал 16 любимых фильмов СССР — у № 1 непростая судьба и рейтинг 8.2

Все эти ленты актер «хорошо знает и любит пересматривать».

Актер Павел Прилучный, чья роль в «Мажоре» стала для многих культовой, а сейчас он зажигает в нашумевшем сериале «Жизнь по вызову», оказался большим поклонником советского кинематографа.

Недавно артист признался, что ценит не только современное кино, но и классику, которая стала частью культурного кода целых поколений.

Среди его любимых картин — настоящие жемчужины советского кинематографа: «Место встречи изменить нельзя», «Офицеры», «Они сражались за Родину».

Также в его топ вошли следующие ленты:

«Семнадцать мгновений весны»,

«Москва слезам не верит»,

«Джентльмены удачи»,

«Бакенбарды»,

«Вокзал для двоих»,

«Такси-блюз»,

«Восхождение»,

«Тема»,

«Иван Васильевич меняет профессию»,

«Я шагаю по Москве», «Двадцать дней без войны»

и «А зори здесь тихие».

«Все это — потрясающие фильмы, одни из моих самых любимых советских картин. Рассказывать о каждой из них можно было бы долго, каждую я хорошо знаю и люблю пересматривать», — подчеркнул актер.

Особое место в этом списке занимает «Андрей Рублёв». Именно эта картина оказалась в топе Прилучного на первом месте.

Это историческая драма 1966 года о жизни иконописца Андрея Рублёва. Фильм Тарковского стал культовым, хотя его судьба была сложной: после премьеры его раскритиковали, урезали и положили на полку.

В СССР широкий прокат состоялся только в 1987 году, хотя ещё в 1969 году ленту показали в Каннах.

Сегодня фильм считается классикой мирового кинематографа и высоко ценится как зрителями, так и критиками. И его рейтинги это подтверждают:

Кинопоиск: 8.2 (83 543 оценки);

IMDb: 8.0 (59 000 оценок).

Картина до сих пор остаётся предметом изучения киноведов и источником вдохновения для режиссёров, а её художественная глубина и философская мощь находят отклик у новых поколений зрителей.

