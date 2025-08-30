Меню
«Мажор» одобряет: Прилучный назвал 16 любимых фильмов СССР — у № 1 непростая судьба и рейтинг 8.2

30 августа 2025 14:44
Все эти ленты актер «хорошо знает и любит пересматривать».

Актер Павел Прилучный, чья роль в «Мажоре» стала для многих культовой, а сейчас он зажигает в нашумевшем сериале «Жизнь по вызову», оказался большим поклонником советского кинематографа.

Недавно артист признался, что ценит не только современное кино, но и классику, которая стала частью культурного кода целых поколений.

Среди его любимых картин — настоящие жемчужины советского кинематографа: «Место встречи изменить нельзя», «Офицеры», «Они сражались за Родину».

Также в его топ вошли следующие ленты:

  • «Семнадцать мгновений весны»,
  • «Москва слезам не верит»,
  • «Джентльмены удачи»,
  • «Бакенбарды»,
  • «Вокзал для двоих»,
  • «Такси-блюз»,
  • «Восхождение»,
  • «Тема»,
  • «Иван Васильевич меняет профессию»,
  • «Я шагаю по Москве», «Двадцать дней без войны»
  • и «А зори здесь тихие».

«Все это — потрясающие фильмы, одни из моих самых любимых советских картин. Рассказывать о каждой из них можно было бы долго, каждую я хорошо знаю и люблю пересматривать», — подчеркнул актер.

Особое место в этом списке занимает «Андрей Рублёв». Именно эта картина оказалась в топе Прилучного на первом месте.

Это историческая драма 1966 года о жизни иконописца Андрея Рублёва. Фильм Тарковского стал культовым, хотя его судьба была сложной: после премьеры его раскритиковали, урезали и положили на полку.

В СССР широкий прокат состоялся только в 1987 году, хотя ещё в 1969 году ленту показали в Каннах.

Сегодня фильм считается классикой мирового кинематографа и высоко ценится как зрителями, так и критиками. И его рейтинги это подтверждают:

  • Кинопоиск: 8.2 (83 543 оценки);
  • IMDb: 8.0 (59 000 оценок).

Картина до сих пор остаётся предметом изучения киноведов и источником вдохновения для режиссёров, а её художественная глубина и философская мощь находят отклик у новых поколений зрителей.

Фото: Кадр из сериала «Мажор», фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979), «А зори здесь тихие» (1972) и «Андрей Рублев» (1966)
Ольга Назарова
