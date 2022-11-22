Майя Плисецкая мучилась страшным недугом всю жизнь: сегодня ей бы помогли

Самая известная балерина XX века Майя Плисецкая всегда была объектом не только любви поклонников, но и зависти со стороны некоторых коллег и просто женщин, которые не могли похвастаться ни подобным талантом, ни красотой. Но многие из них даже не представляли, какие мучения испытывала танцовщица каждый день своей жизни, точнее, каждую ночь.

Приму мучил страшный недуг, который она так и не сумела побороть. Балерина не могла спать по ночам и страдала от бессонницы. Причина этого оказалась весьма трагической и касалась детства Плисецкой.

В апреле 1937 года отец будущей звезды балета был арестован. За Михаилом Плисецким пришли именно ночью: зимой он был расстрелян. Танцовщица так и не смогла оправиться от этой травмы, что и привело к проблемам со сном. Нет никаких сомнений в том, что сегодня специалисты смогли бы помочь артистке справиться с этой ужасной болезнью.