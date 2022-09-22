Майору Пэйну уже 62 года: что стало с самым грозным воякой 90-х

Дэймон Уайанс — один из самых известных комедийных актеров девяностых и нулевых. Семья Уайансов вообще подарила Голливуду сразу нескольких талантливых людей. Но если младшие братья Дэймона Шон и Марлон известны в основном лишь по фильму «Не грози южному централу» и франшизе «Очень страшное кино», то сам он имеет за плечами одну из лучших для чернокожих звезд того времени карьеру.

За годы активной работы в Голливуде Уайанс сыграл и в легендарной комедии «Майор Пэйн», и в одном из лучших боевиков девяностых «Последний бойскаут» вместе с Брюсом Уиллисом, и в ремейке сериала «Смертельное оружие», где он исполнил ту же роль, которая в оригинальном телепроекте в 1980-х принадлежала актеру Дэнни Гловеру.

Сейчас Уайансу 62 года, и за его плечами, кроме десятков главных и второстепенных ролей еще и режиссерский и продюсерский опыт. Также он успешный стендапер и бизнесмен, отец четверых детей. Судя по всему, жизнь Дэймона безмятежна настолько, насколько это возможно в принципе.