Майорова из «Историй в деталях» теперь не узнать: похудел до неузнаваемости

Сергея Майорова зрители впервые узнали, когда он вел программу «Истории в деталях». Один из самых популярных ведущих страны пять раз получал главную телевизионную премию ТЭФИ. Но в последние годы он гораздо больше известен в качестве продюсера.

Основанная Майоровым компания «ИВД Продакшн» спродюсировала не один десяток документальных, а также несколько художественных фильмов. Но Сергей Анатольевич не оставляет и горячо любимое им телевидение. Программа «Однажды», которую он ведет на одном из федеральных каналов, неизменно возглавляет зрительские рейтинги.

Ведет Майоров многочисленные фестивали, вечеринки и прочие светские мероприятия, так что он остается по-настоящему медийным лицом.

Хотя узнать его сейчас не так-то просто: в 2018 году тележурналист, который долгие годы страдал от лишнего веса, похудел сразу на 47 килограммов. Как рассказал сам Майоров, помогли ему в этом правильное питание, поддержка близких и регулярные тренировки.