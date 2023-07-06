Майор Винокуров пропал из «Тайн следствия», а затем совсем перестал сниматься: что с ним сейчас

Детективный сериал «Тайны следствия» — долгожитель на отечественном телевидении. За два десятка лет, что снимается проект, в нем засветилось немало талантливых актеров, но далеко не все остались на площадке. Пропал из поля зрения и майор Винокуров, которого сыграл Сергей Барышев.

Поначалу этот герой был второстепенным, но настолько полюбился зрителям, что стал главным. Любовная линия Швецовой и Винокурова оказалась захватывающей. Многие хотели, чтобы следователь и майор были вместе, но в 12 сезоне персонаж Барышева словно растворился в воздухе.

Точные причины такого исхода остаются неизвестными. По слухам, артист затаил обиду на киношников за то, что те не предоставили ему отдельный вагончик, который всегда был у Швецовой. Барышев заявил, что уйдет, если его пожелание не будет выполнено, и артист напрасно надеялся на то, что его будут отговаривать.

Впоследствии актер появился в ряде других проектов, но успеха они не имели. Барышев перестал сниматься и сконцентрировался на работе в театре и собственной студии под названием «Чудомир». Что касается личной жизни, то артист женат, но детей у супругов нет.