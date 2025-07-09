Майор из «Кадетства», Ведьмак и Стилгар в юбке: кто озвучивал «Шрэк 2» в России

«Шрэк 2» — один из редких сиквелов, который не просто повторил успех оригинала, но и в чём-то превзошёл его. Стартовав в 2004 году, мультфильм покорил весь мир, а в России стал по-настоящему культовым — во многом благодаря идеально выстроенному дубляжу.

Ни один голос здесь не случайный. За каждым — опыт, харизма и точное понимание персонажа. Рассказываем, кто сделал сказку по-настоящему нашей.

Алексей Колган — Шрэк (Майк Майерс)

Один из тех редких случаев, когда голос в дубляже становится частью персонажа и признается лучшим во всем мире. Колган сохранил всю иронию, внутреннюю доброту и харизму Шрэка, при этом адаптировав интонации под российского зрителя. Майерс на его фоне звучит нелепо.

Вадим Андреев — Осёл (Эдди Мерфи)

Заразительный оптимизм, нервная болтливость, неподражаемый темп — всё это Вадим Андреев, знакомый зрителям как майор, офицер-воспитатель из «Кадетства» передал с точностью. Он стал голосом Осёла для целого поколения.

Всеволод Кузнецов — Кот в сапогах (Антонио Бандерас)

Один из лучших мастеров дубляжа в стране, голос игрового Геральта из Ривии идеально попал в образ: испанский акцент, пафос, очарование и мягкие интонации — не хуже, чем у Бандераса.

Жанна Никонова — Фиона (Кэмерон Диаз)

Её голос вносит в образ Фионы одновременно мягкость и силу. Никонова уже озвучивала множество героинь Голливуда, но именно с Фионой закрепила своё имя в истории дубляжа.

Лика Рулла — Фея-крёстная (Дженнифер Сондерс)

Редкий случай, когда дубляж включает не только реплики, но и песни. Рулла справилась с обеими задачами безупречно, превратив героиню в запоминающуюся антагонистку.

Игорь Ясулович — король Гарольд (Джон Клиз)

Народный артист России внёс в образ отца Фионы внутренний конфликт и сложность. Его голос передаёт и царское достоинство, и отчаяние — всё, что было заложено в оригинале.

Любовь Германова — королева Лиллиан (Джули Эндрюс)

Тихий голос сильной женщины. Именно такой и должна быть мать Фионы — утончённая, умная и трогательная.

Олег Вирозуб — Пиноккио

Немного скрипучий, немного недоверчивый и очень узнаваемый. Зрители могли не знать имени актёра, но знали голос.

Сергей Чонишвили — сестра Дорис (непонятная женщина в юбке)

Один из самых колоритных голосов российского дубляжа, человек, озвучивший Стилгара в «Дюне». Его участие стало приятным сюрпризом и ещё одной находкой этого мультфильма.

И ещё десятки голосов, работа которых осталась за кадром: Андрей Бархударов, Александр Воеводин, Иван Агапов, Елена Чебатуркина, Ольга Зверева и другие — каждый из них внёс в «Шрэк 2» свою реплику, своё дыхание, свою интонацию.

Русский дубляж «Шрэка 2» — пример того, как локализация может превратить хороший фильм в легендарный. И пересматривать его хочется не только из-за шуток или анимации, но и чтобы вновь услышать те самые голоса.

Думал, что над ним издеваются: вот с чем актер озвучки сравнил название «Шрека».