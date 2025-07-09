Майор из «Кадетства», Ведьмак и Стилгар в юбке: кто озвучивал «Шрэк 2» в России

«Шрэк 2» — один из редких сиквелов, который не просто повторил успех оригинала, но и в чём-то превзошёл его. Стартовав в 2004 году, мультфильм покорил весь мир, а в России стал по-настоящему культовым — во многом благодаря идеально выстроенному дубляжу.
Ни один голос здесь не случайный. За каждым — опыт, харизма и точное понимание персонажа. Рассказываем, кто сделал сказку по-настоящему нашей.
Алексей Колган — Шрэк (Майк Майерс)
Один из тех редких случаев, когда голос в дубляже становится частью персонажа и признается лучшим во всем мире. Колган сохранил всю иронию, внутреннюю доброту и харизму Шрэка, при этом адаптировав интонации под российского зрителя. Майерс на его фоне звучит нелепо.
Вадим Андреев — Осёл (Эдди Мерфи)
Заразительный оптимизм, нервная болтливость, неподражаемый темп — всё это Вадим Андреев, знакомый зрителям как майор, офицер-воспитатель из «Кадетства» передал с точностью. Он стал голосом Осёла для целого поколения.
Всеволод Кузнецов — Кот в сапогах (Антонио Бандерас)
Один из лучших мастеров дубляжа в стране, голос игрового Геральта из Ривии идеально попал в образ: испанский акцент, пафос, очарование и мягкие интонации — не хуже, чем у Бандераса.
Жанна Никонова — Фиона (Кэмерон Диаз)
Её голос вносит в образ Фионы одновременно мягкость и силу. Никонова уже озвучивала множество героинь Голливуда, но именно с Фионой закрепила своё имя в истории дубляжа.
Лика Рулла — Фея-крёстная (Дженнифер Сондерс)
Редкий случай, когда дубляж включает не только реплики, но и песни. Рулла справилась с обеими задачами безупречно, превратив героиню в запоминающуюся антагонистку.
Игорь Ясулович — король Гарольд (Джон Клиз)
Народный артист России внёс в образ отца Фионы внутренний конфликт и сложность. Его голос передаёт и царское достоинство, и отчаяние — всё, что было заложено в оригинале.
Любовь Германова — королева Лиллиан (Джули Эндрюс)
Тихий голос сильной женщины. Именно такой и должна быть мать Фионы — утончённая, умная и трогательная.
Олег Вирозуб — Пиноккио
Немного скрипучий, немного недоверчивый и очень узнаваемый. Зрители могли не знать имени актёра, но знали голос.
Сергей Чонишвили — сестра Дорис (непонятная женщина в юбке)
Один из самых колоритных голосов российского дубляжа, человек, озвучивший Стилгара в «Дюне». Его участие стало приятным сюрпризом и ещё одной находкой этого мультфильма.
И ещё десятки голосов, работа которых осталась за кадром: Андрей Бархударов, Александр Воеводин, Иван Агапов, Елена Чебатуркина, Ольга Зверева и другие — каждый из них внёс в «Шрэк 2» свою реплику, своё дыхание, свою интонацию.
Русский дубляж «Шрэка 2» — пример того, как локализация может превратить хороший фильм в легендарный. И пересматривать его хочется не только из-за шуток или анимации, но и чтобы вновь услышать те самые голоса.
Думал, что над ним издеваются: вот с чем актер озвучки сравнил название «Шрека».