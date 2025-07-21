Майкл Кейн считает эту комедию Паоло Соррентино своей лучшей работой — и одновременно самой большой трудностью в карьере

Актер, по признанию режиссера фильма, идеально подошел на роль — просто потому, что сам он очень похож на своего героя.

До того, как официально объявить о своем уходе на пенсию пару лет назад, Майкл Кейн активно снимался в кино аж до 90 лет, продолжая пополнять свою коллекцию номинаций на престижные премии с каждым новым фильмом.

За свою карьеру актер выиграл два «Оскара» и сыграл самые разные роли, однако одна из самых сложных из них пришлась на последнее десятилетие — в 2015 году Кейн вместе с Харви Кейтелем появился в комедийной драме итальянского режиссера Паоло Соррентино. Сама картина, по воспоминаниям Кейна, стала уникальным событием в его карьере — просто потому, что это был одновременно и лучший, и самый тяжелый опыт в его жизни.

Майкл Кейн считает «Молодость» своей лучшей работой

В одном из своих интервью накануне выхода фильма на экраны актер признался, что невероятно гордится проделанной в «Молодости» работой, хотя картина и стала для Кейна своеобразным испытанием.

Так, сам актер, по его собственным словам, смог предстать в роли настолько убедительно, что казалось, будто сделать это ему ничего не стоило — на самом же деле «Молодость» по какой-то причине оказался сложным проектом, а актер, которому на тот момент было уже за 80, требовал от себя усилия воли, чтобы закончить съемки.

Тем не менее, негативным такой опыт в итоге не стал — сам Кейн считает «Молодость» своей лучшей работой в карьере. Паоло Соррентино, в свою очередь, говорил о том, что Кейн и его персонаж, дирижер и композитор Фрэд, на самом деле очень похожи — оба, по словам режиссера, умеют держать дистанцию с самими собой, а потому Кейн стал идеальным кандидатом на роль.

«Молодость» также стала одной из лучших работ Соррентино

Режиссер, последний фильм которого «Партенопа» собрал смешанные отзывы, вложил всего себя в «Молодость», размышляя на темы жизни и смерти, молодости и старости, преданности своему делу и предательстве собственных идеалов.

В центре сюжета — Фрэд и Мик, преуспевшие в своем деле старые друзья, которые проводят лето на альпийском курорте и на фоне любовных драм их уже повзрослевших детей размышляют о далеком прошлом — они-то и изменят жизнь героев навсегда.

«Молодость» получила преимущественно положительные отзывы от критиков и зрителей, которые подчеркивали способность Соррентино находить ответы на извечные вопросы о том, что вечно, а что проходящее.

Кстати, именно Майклу Кейну принадлежит один из «оскаровских» рекордов, который удерживают только два актера в мире — об этом мы уже писали тут.