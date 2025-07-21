Майкл Кейн назвал пять своих самых любимых фильмов — как минимум один стал золотой классикой кинематографа

Хотя Майкл Кейн уже пару лет нигде не снимался после недавнего выхода на пенсию, актер продолжает оставаться одним из лучших в своем деле — все-таки семь десятилетий работы и более 150 снятых фильмов говорят сами за себя.

Как и многие его коллеги, которые провели в индустрии как минимум пару десятков лет, Кейн точно знает, какой фильм «выстрелит» и станет культовой классикой, а некоторые такие картины остаются его личными фаворитами даже спустя десятилетия и сотни просмотренных им новых кинолент от самых именитых режиссеров. К слову, среди любимцев Кейна нашлось место и легендарной романтической кинодраме из 1940-х.

Майкл Кейн обожает «Мальтийского сокола» и «Касабланку»

Очевидно, актер по-прежнему считает фильмы 1940-х годов пиком киноискусства, а потому в очередной раз включил в пятерку своих фаворитов четыре картины, снятые в этот период.

На первом месте в списке Кейна — детективная драма «Мальтийский сокол», который принято считать первым фильмом направления нуар и который сам актер охарактеризовал как классику по тем временам нового жанра.

На втором месте расположилась «Шарада» — романтический детективный фильм, главные роли в котором достались Кэри Гранту и Одри Хепберн.

Следующий пункт — драматический вестерн «Сокровища Сьерра-Мадре» Джона Хьюстона, которого Майкл Кейн называл гласом Бога.

Четвёртую строчку занимает еще один нуарный детектив «Третий человек», в котором Кейна больше всего поразила актерская игра Орсона Уэллса.

Наконец, на пятом месте в списке любимцев актера — всемирно известная «Касабланка», которую Кейн до этого расхваливал далеко не один раз.

Никто не ожидал невероятного успеха «Касабланки»

Хотя военная драма может похвастаться актерским составом, состоящим из главных звезд эпохи, мало кто рассчитывал на то, что «Касабланка» станет хитом — учитывая то, что даже в военное время Голливуд продолжал производить огромное количество фильмов с намного большим потенциалом.

В результате картина не только стала культовой классикой и выиграла «Оскар» за лучший фильм, но и спустя более 80 лет после своей премьеры считается одним из лучших фильмов всех времен и народов.

К слову, «Касабланка» вошла и в нашу подборку фильмов с идеальной концовкой, а об остальных похожих кинолентах можно почитать здесь.