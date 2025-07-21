Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Майкл Кейн назвал пять своих самых любимых фильмов — как минимум один стал золотой классикой кинематографа

Майкл Кейн назвал пять своих самых любимых фильмов — как минимум один стал золотой классикой кинематографа

21 июля 2025 12:48
Майкл Кейн на Каннском кинофестивале в 2015 году

Хорошим вкусом легендарный актер уж точно может похвастаться.

Хотя Майкл Кейн уже пару лет нигде не снимался после недавнего выхода на пенсию, актер продолжает оставаться одним из лучших в своем деле — все-таки семь десятилетий работы и более 150 снятых фильмов говорят сами за себя.

Как и многие его коллеги, которые провели в индустрии как минимум пару десятков лет, Кейн точно знает, какой фильм «выстрелит» и станет культовой классикой, а некоторые такие картины остаются его личными фаворитами даже спустя десятилетия и сотни просмотренных им новых кинолент от самых именитых режиссеров. К слову, среди любимцев Кейна нашлось место и легендарной романтической кинодраме из 1940-х.

Майкл Кейн обожает «Мальтийского сокола» и «Касабланку»

Очевидно, актер по-прежнему считает фильмы 1940-х годов пиком киноискусства, а потому в очередной раз включил в пятерку своих фаворитов четыре картины, снятые в этот период.

На первом месте в списке Кейна — детективная драма «Мальтийский сокол», который принято считать первым фильмом направления нуар и который сам актер охарактеризовал как классику по тем временам нового жанра.

На втором месте расположилась «Шарада» — романтический детективный фильм, главные роли в котором достались Кэри Гранту и Одри Хепберн.

Следующий пункт — драматический вестерн «Сокровища Сьерра-Мадре» Джона Хьюстона, которого Майкл Кейн называл гласом Бога.

Четвёртую строчку занимает еще один нуарный детектив «Третий человек», в котором Кейна больше всего поразила актерская игра Орсона Уэллса.

Наконец, на пятом месте в списке любимцев актера — всемирно известная «Касабланка», которую Кейн до этого расхваливал далеко не один раз.

Никто не ожидал невероятного успеха «Касабланки»

Кадр из фильма «Касабланка»

Хотя военная драма может похвастаться актерским составом, состоящим из главных звезд эпохи, мало кто рассчитывал на то, что «Касабланка» станет хитом — учитывая то, что даже в военное время Голливуд продолжал производить огромное количество фильмов с намного большим потенциалом.

В результате картина не только стала культовой классикой и выиграла «Оскар» за лучший фильм, но и спустя более 80 лет после своей премьеры считается одним из лучших фильмов всех времен и народов.

К слову, «Касабланка» вошла и в нашу подборку фильмов с идеальной концовкой, а об остальных похожих кинолентах можно почитать здесь.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино Читать дальше 22 июля 2025
Майкл Кейн считает эту комедию Паоло Соррентино своей лучшей работой — и одновременно самой большой трудностью в карьере Майкл Кейн считает эту комедию Паоло Соррентино своей лучшей работой — и одновременно самой большой трудностью в карьере Читать дальше 21 июля 2025
Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Читать дальше 21 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Читать дальше 23 июля 2025
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Читать дальше 22 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше