Майерс-Бриггс: Самый точный тест личности из 4 вопросов

"Как сложно найти язык с этим человеком", – вздыхаем мы порой, когда не можем установить контакт с коллегой, клиентом или даже родственником. Многие ученые придерживаются мнения, что сложности в общении возникают не столько из-за разницы в характерах, сколько из-за того, что мы выбираем неправильный стиль коммуникации. Один человек охотно откликнется на теплую, почти приятельскую манеру общения, другому больше по душе формальное обращение, без панибратства. Исследователи убеждены, что найти подход можно абсолютно к любому собеседнику, главное – взять на заметку его индивидуальные особенности. Определить их помогают различные типологии личности, самой популярной из которых является, без сомнения, типология, разработанная американскими психологами – Кэтрин Бриггс и ее дочерью Изабель Бриггс Майерс. В этой типологии выделяется 16 типов личности. Методика получила широчайшее распространение, ее часто используют в крупных компаниях для эффективной работы сотрудников и обучения тому, как правильно выстраивать коммуникацию.

Предлагаем вам пройти упрощенную, но не менее точную версию теста, которая подскажет, какой же у вас тип личности.