Маяковский и Есенин поспорили при первой же встрече: только спустя годы узнали, кто был прав

В истории литературы Сергей Есенин и Владимир Маяковский считаются яркими противоположностями. Один из них воспевал деревню, а другой — революцию. Поговаривали, что в реальной жизни поэты недолюбливали друг друга, постоянно конкурировали. Нередко они обменивались колкостями в письмах и стихотворениях.

Даже первое знакомство авторов обернулось любопытным спором. Их встреча состоялась в Ленинграде. Владимир Маяковский сразу обратил внимание на образ Есенина, который в ту пору был представителем новокрестьянской поэзии. Писатель был одет в рубаху с вышивкой и лапти.

Такой наряд рассмешил Маяковского своей бутафорностью. Он не удержался от едкого замечания.

«Держу пари, все эти лапти и петушки-гребешки вы вскоре бросите», — предсказал поэт.

Есенин же попыталась его убедить, что этот образ идет от сердца. Однако уже следующая встреча, произошедшая через несколько лет, после революции, доказала правоту Маяковского. К тому времени его коллега сменил рубаху на пиджак и галстук. Поэт напомнил Есенину о прошлом споре, чем только его разозлил.