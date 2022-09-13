Матвеев постыдился сняться в обожаемом страной сериале: гонорара хватило бы на квартиру

Имя Максима Матвеева стало известно всей России после его главной роли в картине Валерия Тодоровского «Стиляги». До этого он уже был хорошим театральным актером, но с кинопопулярностью, обрушившейся на него после этого фильма, театральную известность было не сравнить.

На четвертом курсе Матвеева позвали сниматься в мегапопулярном тогда телепроекте «Бедная Настя». За гонорар, который ему обещали в гремевшей по российскому телевидению оригинальной «мыльной опере», как он рассказал порталу 45.ru, молодой человек мог позволить себе купить квартиру в Москве. Однако Максим отказался, потому что на тот момент считал, что «сниматься в сериалах — это себя не уважать».

С течением времени мнение Максима о сериалах изменилось в лучшую сторону. В своих поздних интервью он неоднократно отмечал, что съемки в сериале — это тоже серьезная актерская работа, к тому же она дает богатый профессиональный материал для развития карьеры. Также, по его словам, уровень качества сериалов в наши дни не идет ни в какое сравнение с девяностыми.