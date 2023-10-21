Матерью Димы Сомова из «Чучела» была самая красивая актриса СССР: вряд ли догадывались

Она так и не смогла привить сыну интерес к профессии.

Подбор актера на роль Димы Сомова вызвал у Ролана Быкова невероятные сложности. Предполагалось, что героя в «Чучеле» сыграет Филипп Янковский, но, по слухам, его родители отказались от этого предложения, не желая, чтобы сын начинал карьеру с отрицательного персонажа.

А вот Дмитрий Егоров оказался на съемочной площадке абсолютно случайно: на пробы он пришел просто для того, чтобы поддержать друга. Но в итоге именно капризное выражение лица мальчика оценил Быков и пригласил его в проект.

Подросток прекрасно справился с противоречивой ролью. Даже несмотря на то, что играл он мерзавца и труса, в красавчика Егорова влюбились сотни советских школьниц. Но этот кинообраз остался единственным в его карьере.

Даже мать — самая красивая актриса СССР Наталья Кустинская — тоже не смогла привить наследнику интерес к профессии. А отчим, космонавт Борис Егоров, настоял, чтобы подросток выбрал экономическую специальность. Молодой человек окончил МГИМО и начал строить карьеру международника. Но затем его жизнь пошла под откос.

В 1990-е Егоров пытался заняться бизнесом и прогорел. Цепь неудач на работе и в личной жизни привела его к пагубным зависимостям. В 2002 году 32-летний мужчина скончался.