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Матерям нужно взять на заметку эту привычку принцессы Дианы, которая до сих пор восхищает ее сыновей

12 июля 2023 20:45
Матерям нужно взять на заметку эту привычку принцессы Дианы, которая до сих пор восхищает ее сыновей

Наследники короны до сих пор живут по этим заветам.

С раннего детства члены королевской семьи отличаются эталонным воспитанием. С ними занимаются не только родители, но и специальные помощники, а за каждым их шагом следит не только Англия, но и весь мир. И, как оказалось, принцы Уильям и Гарри до сих пор помнят многие правила.

Так, их мать, принцесса Диана, старалась привить им чувство благодарности. Ее дети, как только научились писать, отправляли благодарственные письма всем, кто был добр с ними. Например, однажды она с сыновьями решила прокатиться на общественном транспорте и посмотреть Лондон. Но юный Уильям вел себя неподобающе во время поездки. И уже на следующий день водитель автобуса получил специальное письмо от принца, где тот приносил ему извинения за свое поведение, которое создавало неудобства всем вокруг.

И теперь, как признается принц Уильям, он старается привить чувство благодарности и манеры своим детям. Он на всю жизнь запомнил уроки матери и уверен, что это одно из самых верных наставлений, что он получал за всю жизнь.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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