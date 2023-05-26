Материнство пошло на пользу: рыжую Лерочку из «Дома-2» не узнать (фото)

Рыжеволосая бестия Валерия Мастерко запомнилась всем поклонникам «Дома-2». Девушка пришла на проект не только ради поиска любви, но и ради славы. Что стало с Валерией после участия в шоу?

Мастерко пыталась строить отношения с Николаем Должанским, однако мало кто верил в их любовь. Мужчина был немолод и злоупотреблял алкоголем. Валерия пыталась сохранить этот роман ради того, чтобы остаться на проекте, но в итоге все рухнуло — пара распалась.

Хоть Мастерко и не нашла на проекте мужчину своей мечты, она обзавелась верными подругами — Оксаной Стрункиной и Либерж Кпадону. Однако участниц скандального трио по очереди отправили домой.

После «Дома-2» Валерия вернулась в Новокузнецк и вышла замуж. Но брак оказался непрочным, и девушка осталась одна с сыном на руках. Впрочем, материнство пошло ей на пользу. Мастерко изменила имидж и превратилась в платиновую блондинку, а ее стиль стал более свободным и менее эпатажным, чем раньше. Остепенившуюся Валерию просто невозможно узнать.

Сегодня звезда «Дома-2» работает менеджером в родном городе. С подругами по проекту она почти не общается, а о своем участии в шоу не вспоминает.