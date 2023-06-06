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Матери в подметки не годится: сын Дэвида Бекхэма отхватил самую некрасивую модель

6 июня 2023 20:45
Матери в подметки не годится: сын Дэвида Бекхэма отхватил самую некрасивую модель

С потенциальной невесткой Виктории не повезло.

Сын четы Бекхэм Ромео активно строит свою личную жизнь. Девушку звездного наследника зовут Миа Реган, и каждое ее появление на публике производит фурор.

Дело в том, что избранница Ромео далеко не эталонная красотка. Свою индивидуальность она выражает через мальчишеский стиль: безразмерные джинсы, короткая стрижка, бесформенная обувь. Также у девушки грубоватые черты лица и брутальная фигура.

Самое интересное, что Реган — модель, работающая на Модный дом Виктории Бекхэм. Но, как пишут поклонники певицы, Миа и в подметки не годится своей потенциальной свекрови и начальнице. Ромео, по их словам, отхватил самую непривлекательную модель. Каждый раз, когда пара выходит на прогулку, все внимание публики привлекает Реган и ее чудаковатый стиль.

«Ну и Ромео не особо красавчик», «Девушка так себе», «Самая некрасивая невестка Виктории», — так отозвались пользователи Сети о Мии.

Матери в подметки не годится: сын Дэвида Бекхэма отхватил самую некрасивую модель

Реган и Бекхэм-младший вместе уже три года. В течение этих лет пара часто сходилась и расходилась.

Фото: Global Look Press, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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