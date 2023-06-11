Матери такое бы не простили: дочь Алисы Селезневой шокировала народ

«Гостья из будущего» Алиса Селезнева считается культовой кинофигурой. Героиня Натальи Гусевой стала образцом для многих советских детей, но не для дочери самой актрисы.

26-летняя Алеся Мурашкевич выросла копией своей матери. Она унаследовала ее глаза, нос и даже мимику. Однако Алеся далеко не образцовая пионерка, какой предстала на экране ее известная мать. Мурашкевич предпочитает эпатажный и неформальный стиль одежды. Недавно дочь экранной Алисы поделилась снимком, который шокировал всех поклонников «Гостьи и будущего». Она предстала с пепельными волосами и с пугающими длинными ногтями. Одета была Алеся в готическое черное платье. Трудно представить безупречную пионерку Алису Селезневу с кричащим макияжем и облаченную в экстравагантную одежду. Нет сомнений, что матери не простили бы такой провокационный стиль и разнесли бы ее в пух и прах. Ведь таким видом она бы опорочила культовый образ.

Сама Мурашкевич скептически относится к Алисе. Она считает, что героиня получилась слишком правильной и «причесанной», хотя в произведениях Кира Булычева Селезнева была более яркой и противоречивой.