Матери от бога: обладательницы этих имен готовы убить за своих детей

Материнство меняет женщин. Речь идет, конечно же, не о внешних, а о внутренних метаморфозах. Как только на свет появляется малыш, представительницы прекрасного пола превращаются в настоящих тигриц, всегда готовых горой встать на его защиту. Эксперты в сфере эзотерики считают, что самые самоотверженные и заботливые мамы носят определенные имена. Рассказываем, обладательницы каких имен готовы буквально на все ради счастья и благополучия своего чада.

Валерия

Обладательница имени Валерия - сильная и уверенная в себе личность. Она не боится идти прямиком к своей цели, использовать самые разные методы для ее достижения. Эти качества Лера будет прививать и своему ребенку - для того, чтобы найти и занять свое место под солнцем, необходимо обладать стальными нервами.

Своего малыша Валерия оберегает так же ревностно, как львица - свое дитя.

Тому, кто посмеет обидеть ее чадо, точно непоздоровится. При этом Лера не только будет защищать своего наследника, но и учить его, как постоять за себя. Обладательница этого имени порой выглядит как старшая сестра или подруга своего ребенка.

Екатерина

Вот уж кто точно кардинально меняется с появлением на свет малыша, так это Екатерина. Обладательница этого имени - женщина властная, волевая, даже жесткая. Она много времени уделяет карьере, но когда в ее жизни происходят радостные перемены, меняет вектор интересов - в приоритете оказывается ее семья и близкие люди.

Изменения затрагивают и внутренний мир Кати. Женщина, нареченная этим именем, становится более мягкой, женственной, чуткой.

Она уверена в том, что ее наследника ждет великое будущее, а потому много времени уделяет его развитию и образованию. Ее ребенок посещает кружки, секции, школу искусств, и в итоге вырастает разносторонней личностью.

Эвелина

Женщина, которую зовут Эвелина, души не чает в детях. Это заметно еще до того, как она становится матерью - обладательница этого имени всегда с удовольствием возится с малышами, придумывает для них игры и занятия.

Глядя на то, как обожают Эвелину дети, все вокруг умиляются и говорят: “Из нее получится прекрасная мама!”

Так и происходит. Рождение ребенка становится важной вехой в жизни этой женщины. Все свое время она посвящает малышу, делает все возможное, чтобы он был здоров и счастлив. Для Эвелины нет лучшей награды, чем улыбка на лице любимого чада или его сияющие глаза.