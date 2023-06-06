Матери остается рыдать: дочь темненькой из «Тату» приведет вас в восторг

Экс-«татушки» Юлия Волкова и Лена Катина когда-то были звездами мирового масштаба. Сегодня эти славные времена остались в прошлом, ведь вчерашние девушки уже давно выросли и стали мамами.

На днях Волкова поздравила свою старшую дочь Вику с окончанием школы. Счастливая Юлия написала, что ей самой в это не верится. По словам певицы, уже с утра она успела нареветься.

Не могут прийти в себя от этой новости и поклонники группы «Тату», выросшие на их песнях. Они не верят, что у Волковой, которая совсем недавно отплясывала на сцене, такая взрослая дочь.

Виктория стала настоящей красавицей, как и ее мать в молодые годы. У нее длинные черные волосы, выразительные черты лица, стройная фигура. Она выглядит намного лучше, чем нынешняя Волкова, которая перекроила свою внешность и превратилась в куклу.

Неудивительно, почему Юлия разрыдалась из-за последнего звонка взрослой дочери. Молодость темненькой «татушки» безвозвратно ушла, а красоты она лишила себя сама.