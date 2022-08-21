Прячется не только Корикова: что известно о судьбе «нежеланного» сына актрисы от священника

Сверкавшая на всю страну в «Бедной Насте» Елена Корикова так и не сумела найти личное счастье. Главной отрадой в жизни эффектной блондинки и такой желанной для мужчин женщины стал сын.

Мальчика по имени Арсений Корикова родила от священника Дионисия. Еще до отношений со звездой мужчина был женат и уже воспитывал шестерых детей. Звездная же мать Дионисия (в миру Дмитрия Рощина) и вовсе посчитала связь сына с актрисой порочной. Арсений появился вне брака. Звездная бабушка ни разу с внуком не повидалась.

Примечательно, что сам мальчик как две капли воды похож на звездную маму: светлые волосы и правильные черты лица наверняка привлекают девчонок. Второго мужа Кориковой, Максима Осадчего, Арсений считает своим родным отцом, а по поводу отношений со звездной бабушкой и вовсе не переживает. В детстве Арсений мечтал стать актером, но в итоге от мечты отказался.

Фото: Globallookpress.com