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Матери нашли замену: вскрылась правда о дочери Заворотнюк от Чернышева

5 августа 2022 17:20
Матери нашли замену: вскрылась правда о дочери Заворотнюк от Чернышева

Поклонники переживают за судьбу дочери актрисы.

Семья Анастасии Заворотнюк старается изо всех сил заменить младшей дочери артистки Миле мать. Юная наследница появилась на свет в 2018 году.

Практически сразу после родов врачи обнаружили у актрисы опухоль. Заворотнюк начала посвящать все свое время лечению, однако другие родные не оставили малышку в одиночестве. Как оказалось, они всеми силами стараются заменить Миле мать.

Матери нашли замену: вскрылась правда о дочери Заворотнюк от Чернышева

Больше всех с маленькой Милой нянчится мать актрисы Валентина Заворотнюк. Бабушка Милы не отходит от внучки и посвящает ей каждую свою минуту, чтобы компенсировать отсутствие родной матери. Также не забывает про девочку и Анна, старшая дочь актрисы. Наследница звезды «Моей прекрасной няни» регулярно навещает сестру и не пропускает важные этапы ее взросления.

Помимо этого и сам Петр Чернышев с заботой и любовью относится к наследнице. Фигурист даже отказался от множества своих проектов, лишь бы посвящать дочери как можно больше времени.

При этом сами знаменитости никак не комментируют жизнь Милы Заворотнюк. Родственники актрисы старательно скрывают наследницу от поклонников и даже не показывают ее снимки в социальных сетях.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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