Матери нашлась замена? Вскрылась правда о жизни особенной дочери Бондарчука

Светлана Бондарчук раскрыла подробности жизни наследницы Варвары. Дочь знаменитости от Федора Бондарчука страдает от ДЦП.

По словам бывшей супруги режиссера, воспитание и жизнь с дочерью, которая борется с настолько серьезным заболеванием, очень «непростая». И именно поэтому она вместе с бывшим мужем решила пойти на смелый шаг и найти себе помощь в виде няни. Как оказалось, им удалось подобрать очень заботливого и любящего человека.

«Нашли не няню, а просто маму, бабушку, ангела-хранителя. Это удивительный человек!» — рассказывает знаменитость в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Также Бондарчук признается, что сложная жизненная ситуация стала для ее семьи одной из причин заняться благотворительностью. Дело в том, что прославленный режиссер решил не стоять в стороне и создал специальный фонд, который занимается детьми с подобными проблемами, а сама Светлана организовала благотворительный вечер Action! специально для работников киноиндустрии.