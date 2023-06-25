Матери Гасана из «Приключений маленького Мука» 79: ей завидует даже его жена

Актриса Светлана Норбаева была очень популярна в 60-х и 70-х. Ее внешностью восхищались зрители по всему Советскому Союзу. Сегодня ей почти 80 лет, но красоте ее можно только позавидовать.

Первый раз Светлана вышла замуж еще девчонкой, ей было всего 16 лет. Перед ее красотой не устоял молодой режиссер Хабиб Файзиев, которому тогда было 22 года. Семейная жизнь супругов не сложилась, но в этом браке актриса родила первенца и продолжателя династии Джаника Файзиева.

Сегодня Светлана замужем уже в третий раз, в конце 90-х она переехала с мужем в Израиль, где живет до сих пор. Несмотря на солидный возраст, актриса продолжает играть на сцене в театре Тель-Авива, а иногда появляется и на экране в местных сериалах.

Светлана выглядит потрясающе для своих лет и продолжает собирать завистливые взгляды даже от молодых женщин. Такой эффектной внешностью не может похвастаться даже ее молодая невестка Светлана Иванова. Впрочем, отношениям между женщинами это не мешает. Актрисы много общаются, а Иванова называет свою свекровь просто офигенской.