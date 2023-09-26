Математический тест: справится далеко не каждый

Математика - одна из самых сложных в мире наук, подвластная далеко не каждому человеку. До сих пор ученые со всего света бьются над решением тех или иных задач и вопросов, и нередко на это уходят долгие годы. Например, в 1897 году немецкому математику Рихарду Дедекинду пришла в голову идея о существовании чисел с быстрорастущей последовательностью. С тех пор математики со всего света стремятся найти числа Дедекинда. Первые из них были простыми, исследователям не потребовалось много времени, чтобы с ними справиться, а вот дальше начались трудности. Восьмое по счету число удалось найти только в 1991 году, и то лишь с помощью мощного суперкомпьютера. Число, которое получилось в тот раз, было 23-значным! В 2014 году бельгийским математикам пришла в голову мысль, что числа Дедекинда можно выводить с помощью специальной формулы. С помощью нее и современных компьютерных возможностей им удалось получить девятое дедекиндово число, на сей раз 42-значное. На это у математиков ушло целых 32 года! Числа Дедекинда, конечно, относятся к тем математическим развлечениям, которые под силу лишь немногим. Сможете ли вы справиться с нашим тестом, который, между прочим, тоже не так прост? Узнайте прямо сейчас.

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