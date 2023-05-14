Математический тест с подвохом, далеко не все смогут его пройти

В школьные годы все мы изучали царицу наук - математику, но успехи были вовсе не одинаковыми. Кто-то без труда щелкал задачки как орешки, а кто-то мог просидеть над одним примером битый урок. Последних принято было стыдить - мол, как же так, нужно просто-напросто выучить все формулы, теоремы и аксиомы. Но, по словам ученых, в ряде случаев причина неуспеваемости по математике обусловлена малоисследованным на данный момент расстройством под названием “дискалькулия”. По словам исследователей, от нее страдают порядка 5-7% детей по всему земному шару. При этом не следует думать, что речь идет о лентяях, которые со словами “мне это в жизни не пригодится” забрасывают учебники куда подальше и в результате не могут похвастаться хоть какими-нибудь знаниями. Под дискалькулией понимается психоневрологическое расстройство, при котором человек не способен решить даже простой пример вроде “три плюс два равно…”. О дискалькулии заговорили не так давно - в начале нулевых, поэтому изучена она еще мало и ученым предстоит восполнить массу белых пятен.

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