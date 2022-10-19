Математический тест, с которым без калькулятора справятся единицы

Большинство людей при слове “математика” вспоминают школьные уроки, бесконечные формулы и уравнения, понять и запомнить которые казалось попросту невозможным. “Нематематический склад ума”, - говорим мы, когда не испытываем ни малейшей тяги к точным наукам. Однако современные исследователи говорят, что это понятие некорректно. Так, например, профессор математики из Оксфорда Маркус дю Сатой убежден, что предросположенность к “царице наук” заложены в каждом человеке. Суть заключается в том, что под математикой этот ученый понимает первостепенно способность подмечать шаблоны в окружающем мире. С помощью этого навыка вполне реально освоить львиную долю математической программы. По мнению дю Сатоя, умение выявлять шаблоны пригодилась человечеству для выживания. В газете Guardian исследователь опубликовал целую статью, где подробно расписал доказательство того, что древние люди не умели считать, но тем не менее могли оценить численность врагов или опасных животных и решить, что делать - спасаться бегством или сражаться.

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