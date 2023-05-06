Математический тест: насколько хорошо вы умеете считать в уме?

В школьные годы многие из нас задавались сакраментальным вопросом: “А для чего нужно изучать тот или иной предмет? Пригодится ли он мне во взрослой жизни?” Особенно часто доставалось царице наук - математике. Казалось, что все эти абстрактные понятия, формулы и теоремы никогда не понадобятся вне школьных стен, однако на самом деле это не так. На протяжении всей своей жизни человек только и делает, что прибегает к знаниям, полученным во время уроков математики. По мнению исследователей, точные науки помогают упорядочить свои представления о мире, смотреть на него как на систему, а не руководствоваться “магическим мышлением”. Математика и другие дисциплины такого рода позволяют взглянуть на вещи скептически, проанализировать их и подвергнуть сомнению то, что кажется странным и подозрительным. Одним словом, несмотря на то, что царица наук кажется окружающим оторванной от реальности, абстрактной, ее легко перенести в любую прикладную деятельность.

Хорошо ли у вас с математикой? Точно? Уверены? Чтобы убедиться наверняка в своих способностях (или в том, что их необходимо подтянуть), ответьте на вопросы нашего теста.