«Мать всех провалов»: критики камня на камне не оставили от «Интерстеллара» — претензий вагон и маленькая тележка (и к Нолану и к актерам)

21 января 2026 15:23
Одно сплошное разочарование.

«Интерстеллар» вышел в 2014 году, но ощущение такое, будто спор о нем так и не закончился. Зрители фильм полюбили — для многих это до сих пор один из главных фильмов о космосе вообще. На форумах его называют современной классикой, а кто-то и вовсе лучшим высказыванием на тему.

Критики же с самого начала были холоднее: 73% на Rotten Tomatoes и 74 балла на Metacritic. Конечно, не провал, но и не тот уровень, которого ждали от фильма Кристофера Нолана. И что интересно — жесткие рецензии продолжают появляться даже сейчас, спустя годы.

«Механические» диалоги и эмоции

Одна из самых частых претензий — ощущение, что персонажи говорят не как живые люди. Критики писали, что герои общаются фразами, будто предназначенными не для разговора, а для объяснения сюжета. Даже Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй в рецензиях нередко описывались как «носители сценария».

Нолан продолжает засорять свои фильмы поддельным чувством реальности и важности происходящего.

Самое ироничное, что самые живые реплики, по мнению журналистов, достались роботу ТАРС — персонажу, который по идее должен быть максимально «нечеловечным».

Нолан всегда стремится к достоверности, но здесь, по мнению части критиков, он перегнул. Фильм утопает в научной терминологии, сложных объяснениях и попытках придать происходящему вес. То есть, если в кадре много формул и слов про теорию относительности, значит, все происходящее автоматически становится умным и значимым.

Проблемы с героями — и с драмой

Досталось и персонажам. Купера называли слишком идеальным: отличный пилот, заботливый отец, герой без изъянов — а значит, скучный. Женских персонажей упрекали в том, что их решения часто сводятся к эмоциям и в итоге они подчиняются мужским выборам.

Отношения Купера с дочерью тоже не всех убедили. Семейная линия подается слишком прямолинейно и давит на чувства, вместо того чтобы раскрывать их через детали. Одними слезами сердца критиков не растопить.

«Мать всех провалов»: критики камня на камне не оставили от «Интерстеллара» — претензий вагон и маленькая тележка (и к Нолану и к актерам)

Финал добил

Отдельная боль всех рецензентов — концовка. Именно ее чаще всего называют самым слабым местом фильма. Слишком аккуратный хэппи-энд с приемом «бог из машины» показался предсказуемым и даже искусственным.

К сожалению, в фильме происходит то, что читается с самого начала.

Интересно, что споры не утихают. Вот один из последних негативных отзывов на RT: автор совсем не подбирает выражений.

Нелепый, псевдоинтеллектуальный, плохо скроенный, шаблонный, насквозь мужской, дурацкий фильм с непонятной концовкой. Это мать всех провалов.

Зато почти все критики признавали: визуально «Интерстеллар» впечатляет, а саундтрек Ханса Циммера — один из лучших в карьере композитора (пусть иногда он и заглушает диалоги). Но для части журналистов фильм так и остался красивым аттракционом, которому не хватило живой человеческой драмы.

Ранее мы писали: «Физика так не работает»: ученый в пух и прах разнес самую эффектную фишку «Дюны» — это знают даже школьники

Фото: Legion-Media
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
