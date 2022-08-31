Мать всех отвадила: Корчевников остался холостяком у разбитого корыта не из-за жуткой болезни

Борис Корчевников намекнул, почему до сих пор не встретил свою избранницу. Как оказалось, неудачи в личной жизни могут преследовать артиста из-за позиции его матери.

Так, гостем одного из недавних выпусков программы «Судьба человека» стал Родион Газманов. По словам музыканта, именно позиция его матери разрушила многие его отношения. Он приводил избранниц знакомиться с ней, а она позволяла себе весьма неуместные комментарии, из-за которых отношения и заканчивались.

Корчевников не оставил без внимания такое откровение гостя. Он отметил, что и сам не раз находился в подобной ситуации, поэтому такие знакомства не увенчались успехом. Так что он прекрасно понимает Родиона.

«Я тоже водил невест знакомиться с мамой и не женат до сих пор», — цитирует слова журналиста портал «РИА Новости ».

Отметим, что ранее стало известно о проблемах со здоровьем у Корчевникова. Он перенес операцию по удалению опухоли мозга, но теперь теряет слух из-за того, что хирурги задели слуховой нерв.