Мать воспитывала сама: посмотрите, какой выросла дочь Хлебниковой (редкое фото)

Мария Хлебникова была настоящей звездой 90-х. Обворожительная красавица всегда привлекала к себе много мужского внимания, но не любила афишировать свою личную жизнь.

Поклонники все же смогли узнать, что певица была дважды замужем, и оба брака распались. Во втором союзе родилась единственная дочь артистки. Малышку назвали Доминикой, а её воспитанием стала заниматься только мама.

Одинокая певица пыталась дать своему ребенку все самое лучшее.

Когда девочка выросла, то она смогла поехать в Англию и получить там высшее экономическое образование.

Доминика пробовала себя в сфере музыки, но ей не достались вокальные данные знаменитой мамы, а вот внешность девочка точно унаследовала от неё. Яркие выразительные глаза, одинаковая форма носа и схожие черты лица делают дочь и мать почти близнецами.