Мать троих детей весит 34 килограмма: ее честные фото шокируют

Мария Хамматова много лет страдала от анорексии. Родные и близкие били тревогу, ведь экстремальная худоба девушки их пугала. Но, несмотря на специальные меры и диеты, Хамматова до сих пор остается в прежней форме.

Сегодня Мария весит 34 килограмма, а это значит, что о выздоровлении говорить не приходится. Тем не менее худоба не мешает Хамматовой постоянно беременеть. У Марии уже трое детей, а сейчас она ожидает четвертого ребенка.

Девушка призналась, что не считает себя больной анорексией: у нее не всегда есть аппетит, но от завтраков и обедов Мария не отказывается. Однако подписчики Хамматовой не уверены, что у девушки все хорошо. Многие советуют ей обратиться к нормальному специалисту, чтобы он проверил ее здоровье. Действительно, беременная Мария выглядит пугающе: у нее слишком тонкие руки с выступающими венами, а на сухих ногах будто и вовсе отсутствуют мышцы и жир.

Вот что пишут комментаторы под постами изможденной Хамматовой: «Где мышцы? Организм обезвожен и уничтожил уже даже мышцы», «У вас не анорексия?», «Я думала, при таком весе даже овуляции нет».