Мать троих детей пришла на «Модный приговор», чтобы выйти замуж: что из этого вышло

Вот уже 18 лет Ирина живет вместе со своим возлюбленным Игорем и воспитывает с ним троих детей. Она не скрывает, что любит своего избранника, однако переживает, что он так и не сделал ей официальное предложение руки и сердца. И именно поэтому Ирина решила отправиться на шоу «Модный приговор», чтобы с помощью перемен в стиле вновь привлечь Игоря.

Как отметили эксперты шоу, все повседневные образы героини подчеркивают ее комплексы. Наряды акцентируют внимание на лишнем весе и плохой осанке, а цвета делают ее внешность болезненной. Поэтому стилисты решили полностью переодеть Ирину, чтобы подчеркнуть ее красоту.

Так, все три наряда, которые им удалось подобрать, были с яркими цветами. Первый образ состоял из розового плаща и брюк в тон, а второй — из зеленого костюма с худи. Оба наряда скрывали особенности фигуры героини, из-за чего она чувствовала себя увереннее и красивее.

Третьим же образом стало алое платье сложного кроя. Наряд добавил яркости в образ Ирины, а благодаря фасону визуально она стала значительно выше и худее.

Преображения шокировали не только саму героиню, но и зрителей. Игорь же предпочел не делать предложение своей избраннице прямо на шоу, но участие в программе все равно не было напрасным: Ирина научилась подбирать себе одежду и увидела, насколько красиво и привлекательно она может выглядеть.