Мать Тиграна Кеосаяна была хорошенькой актрисой в молодости: вы точно ее видели (фото)

Многие знают, что отцом Тиграна Кеосаяна был режиссер «Неуловимых зрителей» и множество других популярных картин. Но и мать продюсера была известной артисткой. Она исполнила немало ярких ролей, в том числе и в проектах своего супруга.

Лаура Геворкян родилась в Ереване в 1939 году. Девушка не мечтала стать звездой: в Ереванский художественно-театральный институт она пошла за компанию с подругой. Именно там юная актриса встретила Эдмонда Кеосаяна, который учился на курс старше. У пары завязались отношения, и в 1961 году Лаура родила сына Давида.

Тигран появился на свет уже в Москве — Эдмонд поступил во ВГИК, а Лаура последовала за мужем.

Поначалу Кеосаян боялся давать роли своей жене, чтобы не получить упреков в кумовстве. И зря, ведь такую красавицу было недопустимо прятать от зрителей. Темноглазая актриса с пышными каштановыми волосами сыграла всего пятнадцать ролей, но с каждой справилась блестяще.