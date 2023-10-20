Мать Стычкина была кинозвездой Болливуда: сразу об их родстве и не догадаешься

Евгений Стычкин снимается в кино с 90-х. На счету артиста роли в таких картинах, как «Графиня де Монсоро», «От 180 и выше», «В круге первом», «Господа офицеры: Спасти императора», «Самоубийцы» и других. Мало кто знает, но мама звезды тоже актриса. И ее имя Ксения Рябинкина.

Экс-солистка Большого театра сыграла не так много ролей в фильмах и сериалах. Отечественный зритель знает ее в первую очередь как царевну Лебедь в «Сказке о царе Салтане». Однако и по сей день Рябинкина известна далеко за пределами России: артистку помнят и любят в Индии.

После успеха экранизации сказки Пушкина красавицу пригласили в Болливуд. Ксения Рябинкина сыграла русскую циркачку в картине «Мое имя Клоун». Ее партнером по съемочной площадке стал индийский секс-символ Радж Капур. Фильм заработал невероятную популярность. Много лет спустя актриса поучаствовала в продолжении картины, которое тоже произвело в стране фурор.