Мать Сталлоне испугается каждый: сын по сравнению с ней — красавчик (фото)

Астролог, танцовщица, цирковая гимнастка, певица и бизнесвумен — все это о ныне покойной матери Сильвестра Сталлоне. Жаклин Фрэнсис Лейбофиш прожила яркую жизнь и два года назад скончалась в возрасте 98 лет.

Жаклин выпала честь стать первой женщиной, которая вела телешоу, посвященное силовым видам спорта и занятиям с гирями. Знаменитость никогда не сидела сложа руки и старалась поддерживать свою фигуру в форме. Тем не менее выглядела она малопривлекательно.

В Сети можно увидеть большое количество фото Жаклин, глядя на которые испугается каждый. Как оказалось, по сравнению с матерью актер считается просто красавчиком. В том, что родительница звезды экрана неоднократно ложилась под нож хирурга, нет никаких сомнений. Например, она уменьшила нос, увеличила губы, сделала круговую подтяжку лица, татуаж бровей. Но сказать, что все эти изменения пошли на пользу знаменитости, точно нельзя.