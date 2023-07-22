Мать родная не узнает: стало известно, кто из звезд ввел моду на пугающую пластику

Сегодня едва ли не каждая вторая знаменитость хотя бы раз ложилась под нож хирурга. Одни делают безобидные омолаживающие процедуры, а другие увлекаются так, что перекраивают все лицо. Но оказалось, что пластика была в моде еще в 70-х.

На Калининском проспекте в Москве работал Институт красоты, который был в СССР настоящей фабрикой по исполнению женских желаний. Отбоя от клиентов там не было. Среди самых первых посетительниц значились такие звезды, как Людмила Гурченко, Нонна Мордюкова, Маргарита Терехова и даже сама Екатерина Фурцева, член Президиума и секретарь ЦК КПСС.

Если уж министры прибегали к услугам хирургов, то разве могли отказаться от такого решения своих проблем обычные артистки. И это при том, что уровень пластики в лучшей советской клинике был в разы ниже, чем в любом медицинском центре сегодня.

Примером для многих женщин была и Людмила Гурченко, которая провела десятки операций. По приблизительным подсчетам, их было 75. Зато до конца своих дней певица могла похвастаться лицом без единой морщинки. Сейчас пластическая хирургия стала доступнее, и звезды одна за другой перекраивают свои лица, чтобы стать еще красивее, стройнее, привлекательнее. Но в результате получают однотипные лица, мода на которые уже уходит в прошлое.