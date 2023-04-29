Мать родная не узнает: что стало с Егором Холявиным из «Дома-2» после 29 операций (фото)

Егор Холявин стал знаменитым после появления на шоу «Дом-2». Тогда его внешность была далека от идеала, особенно из-за лишнего веса. Теперь же экс-участник скандальной телестройки настолько хорош собой, что легко бы мог покорить Голливуд.

В отличие от многих известных людей, Холявин не боится открыто говорить, что делал пластику, причем целых 29 раз. Свой путь к преображению Егор начал с того, что похудел. По признанию знаменитости, его максимальный вес составлял 165 кило. После он сделал первую операцию — абдоминопластику.

Затем Холявин вошел во вкус и начал полностью себя менять: он решился на блефаропластику верхних и нижних век, четыре операции на подбородок, отопластику. По словам Егора, он первый человек в России, сделавший себе пересадку бороды. Единственное, что звезда «Дома-2» не трогал на своем лице, — это губы.

Подробно о своих операциях Холявин рассказал в студии шоу «Звезды сошлись». Гости программы отметили, что в результате Егор стал буквально другим человеком. Именно такого эффекта, как подметил статный красавец, он и добивался.