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Мать родная не узнает: что годы сотворили с красавчиком из «Секретных материалов» (фото)

29 марта 2023 15:15
Мать родная не узнает: что годы сотворили с красавчиком из «Секретных материалов» (фото)

Актер больше не претендует на звание секс-символа.

На съемочной площадке телехита 90-х «Секретные материалы» засветилось немало талантливых актеров. Многие из них стали большими звездами кино, но так и не смогли избавиться от ассоциаций с культовым проектом. Именно такая участь настигла Николаса Лиа.

Артист покорил сердца зрителей не столько своей убедительной игрой, сколько потрясающей красотой. Впоследствии Лиа продолжил свою карьеру, но для подавляющего большинства так и остался тем самым Алексом Крайчеком. И это несмотря на то, что за прошедшее время внешность знаменитости кардинально изменилась.

Глядя на новые снимки звезды, многие фанаты с сожалением отмечают, что годы его не пощадили. Лицо актера покрылось глубокими морщинами — кажется, что таким артиста не узнает даже родная мать. Как бы там ни было, 60-летний Николас совсем не стесняется таких перемен и охотно делает селфи с поклонницами. Мать родная не узнает: что годы сотворили с красавчиком из «Секретных материалов» (фото)

Фото: Кадры из сериала «Секретные материалы», Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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