Мать-пенсионерка дала фору 53-летней Дженнифер Лопес: это фото надо видеть

Дженнифер Лопес известна не только своими творческими успехами, но и эффектной внешностью. Поклонники со всего мира осыпают артистку комплиментами и пытаются узнать секрет ее красоты. И, как оказалось, своей привлекательностью она обязана собственной матери.

Так, в социальных сетях Лопес появился снимок, на котором она позирует в компании Гваделупе Родригес, своей матери. Преданные фанаты не оставили без внимания кадр, но далеко не сразу поняли, с кем именно позирует артистка. Многие предположили, что Лопес красуется вместе со своей сестрой, а другие — с подругой, ведь Родригес точно нельзя назвать бабушкой.

«Теперь понятно, откуда такая красота», «Не могу поверить, что это твоя мать. Вы обе выглядите потрясающе», «Вы очень похожи», — писали удивленные пользователи Сети.

Отметим, что Дженнифер Лопес удалось наладить общение с матерью далеко не сразу. В молодости будущая знаменитость ушла из дома, так как не хотела учиться в колледже, из-за чего Гваделупе перестала с ней общаться. И только спустя время строгая мать приняла решение дочери.