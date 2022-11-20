Мать отправила 9-летнюю дочь на пластику век: вот не поверите, что с ней сотворили хирурги (фото)

Из-за повального увлечения пластикой девушки ложатся под нож хирурга все раньше. Например, известная модель Белла Хадид сделала ринопластику всего в 14 лет. Но есть и более шокирующие случаи. Японка отправила свою дочь к пластическому хирургу в 9 лет…

С детства женщина по имени Рукки страдала от комплексов и мечтала, чтобы ее дочь Микки не проходила через это и как можно раньше полюбила свою внешность.

В свои 9 лет Микки уже страдала от того, что ее маму и младшую сестру называли красавицами, а саму девочку считали дурнушкой.

Но мать вместо поддержки оплатила ей операцию на веки.

Процедура длилась два часа вместо положенных двадцати минут – и в конце Микки получила желаемое двойное веко. Но сделает ли операция Микки счастливой – большой вопрос.