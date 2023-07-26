Мать Натальи Крачковской снялась в культовом советском фильме: точно видели, но не узнали

Наталья Крачковская была не первой актрисой в семье. Она пошла по стопам своей матери Марии Зотовны Фониной. Ее имя вряд ли вспомнят фанаты советского кино, ведь почти всю жизнь актриса работала только на театральной сцене. Но одну роль в кино она все-таки сыграла и справилась с ней отлично.

О жизни Марии Фониной известно немного. Она жила в Москве и поступила в известный в СССР Московский текстильный институт. Но во время учебы девушка продолжала мечтать о театральной сцене. Спустя пару лет Мария все же смогла поступить в театральную школу, открытую при Московском камерном театре, и в этом же театре работала после выпуска. В середине прошлого века театр сменил название — теперь его знают как театр имени Пушкина.

Актриса вышла замуж за коллегу Леонида Белогорцева. У пары родились две дочери: старшей была будущая звезда советского кино Наталья Крачковская.

Единственная роль Марии в кино приходится на 1970 год. Она сыграла учительницу Татьяну Евсеевну в фильме «У озера», который был признан журналом «Советский экран» лучшей картиной года.