Мать моя женщина: в 90-х эта модель была эталоном красоты, а сейчас вызывает отвращение

Когда-то женщины были готовы продать душу дьяволу, чтобы быть похожими на Клаудию Шиффер. Но теперь иметь внешность немецкой супермодели многие не согласились бы ни за какие коврижки.

Знаменитости всего 52 года, но она совсем запустила себя. С карьерой яркая блондинка давно покончила. Теперь она сосредоточена на семье и детях, которых у звезды трое. Но роль домохозяйки не пошла на пользу звезде глянца и подиумов.

Недавно Шиффер сняли папарацци во время совместной прогулки с родными. В Сети горячо обсуждают кардинально изменившуюся внешность Клаудии. Когда-то она была эталоном красоты, но теперь вид модели вызывает у публики самое настоящее отвращение.

У звезды появились глубокие морщины и сильные отеки. Не такой ее надеялись увидеть многочисленные поклонники.